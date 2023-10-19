عادت مخاوف الإصابة؟ مدرب إنتر ميامي يعلق على مشاركة ميسي في المباراة الأخيرة للموسم!

تاتا مارتينو تحدث عن إمكانية مشاركة ميسي في مباراة إنتر ميامي الأخيرة بالموسم..

أكد الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني لنادي إنتر ميامي أنه سيقيم مدى جاهزية مواطنه ليونيل ميسي في التدريبات قبل اتخاذ قرار بشأن مشاركته مع الفريق في المباراة الأخيرة من الموسم المنتظم للدوري الأمريكي "MLS" في عام 2023.

إنتر ميامي لم يتمكن من حجز أحد المقاعد المؤهلة إلى تصفيات لقب الدوري الأمريكي، حيث عانى الفريق من بداية سيئة للموسم، لكن الحال انقلب إلى الأفضل بعد وصول ميسي، لتتراجع نتائج الفريق بعد إصابة قائد منتخب الأرجنتين.

ميسي عاد إلى ميامي يوم الأربعاء بعدما سجل هدفي الفوز في مشاركته مع الأرجنتين ضد بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لكن دوره اقتصر على مشاهدة تعادل إنتر ميامي المحبط أمام شارلوت إف سي بنتيجة 2-2 في الجولة 33 من الدوري الأمريكي.

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ومن المقرر أن يواجه إنتر ميامي نفس الفريق فجر الأحد المقبل، في المباراة الأخيرة من الموسم، حيث تعهد ميسي بأن يكون لائقًا وجاهزًا لتلك المباراة.

تاتا مارتينو، وفي تصريحات للصحفيين بعد التعادل مع شارلوت، تحدث عن إمكانية مشاركة ميسي أمام شارلوت إف سي، قائلًا: "لقد شاهدت مقابلة ليو، ورأيت ما قاله، ولكن كان لدي الوقت لأرحب به فقط، ولم يكن لدينا وقت للحديث".

وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية هو أنه لعب 90 دقيقة مع الأرجنتين، وأنه شعر بحالة جيدة ولعب بثقة، ولم يكن قلقًا بشأن الإصابة".

واختتم تاتا مارتينو حديثه قائلًا: "في بعض الأحيان تعبث الإصابة برأسك، سنرى يوم الجمعة ما إذا كان جاهزًا للعب يوم الأحد أم لا".