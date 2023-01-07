"عادت له الابتسامة" .. انتقال رونالدو للنصر أعاد له السعادة!

سعادة رونالدو واضحة بعد انتقاله للنصر!

ظهرت لقطات للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يطلق النكات ويمزح في النفق قبل فوز فريقه الجديد النصر بنتيجة 2-0 على الطائي ببطولة دوري روشن السعودي.

وحسم البرتغالي انتقاله رسميًا لصفوف فريق النصر حتى عام 2025، وشارك في تدريبات الفريق ومن المتوقع أن يشارك قريبًا في أول مباراة له مع العالمي.

ويعتقد المشجعون أن رونالدو لم يكن سعيدًا بهذا الشكل منذ فترة طويلة بعد أزمته مع فريقه السابق مانشستر يونايتد وسوء مستواه مع منتخب البرتغال ببطولة كأس العالم 2022.

وأظهرت مقاطع الفيديو رونالدو وهو يمزح مع المسؤولين السعوديين حتى أنه يمسك بأحدهم في نوبة من الضحك.

وعلق المؤيدون على مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الفيديو مؤكدين أن رونالدو سيعود إلى أفضل مستوياته من أجل النصر.

وقال أحد المشجعين: "بعيدًا عن النكات يبدو أنه سعيد حقًا"، وغرد آخر: "هذا الرجل يبدو راضيًا عن الحياة وأنا سعيد بذلك".

وأضاف ثالث: "هدوء وسعادة رجل يكسب 200 مليون جنيه إسترليني للعب كرة القدم مع لاعبين مجهولين"، بينما سخر مشجع قائلًا: "ليونيل ميسي حول هذا الرجل إلى ممثل كوميدي".