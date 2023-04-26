عادت الملكة.. أليكسيا بوتياس في قائمة برشلونة بعد غياب عام

برشلونة كامل العدد

تواجدت الإسبانية أليكسيا بوتياس في قائمة فريق برشلونة لمواجهة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو".

وكانت بوتياس تعرضت للإصابة في يوليو الماضي بقطع في الرباط الصليبي لتغيب على إثرها عن المشاركة في بطولة الأمم الأوروبية 2022.

ومنذ ذلك الحين، لم تظهر بوتياس على أرضية الملعب حتى تم إدراجها في القائمة اليوم ومن المحتمل أن تسجل عودتها بعد 9 أشهر من الغياب.

وكان جوناثان جيرالديز المدير الفني لسيدات برشلونة ألمح عن عودتها في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء وقال: "بوتياس لديها فرصة الانضمام إلى الفريق غدًا، سوف نقرر بعد التدريب".

وأضاف "لن نخاطر ونتسرع في عودتها، الأولوية الآن لدينا هو التأهل للنهائي ولن أقوم بأي مخاطرة إذا لم تكن جاهزة 100%".

ووضع برشلونة قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي بعد الفوز في مباراة الذهاب.

وسجلت كارولين جراهام هانسن الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

يذكر أن سيدات برشلونة توجن بدوري أبطال أوروبا مرة وحيد موسم 2020-2021.