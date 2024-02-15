الفرنسي لن يجدد عقده رغم الراتب الفلكي

حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان قراره النهائي بشأن مستقبله مع النادي الفرنسي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في يونيو المقبل، حيث دخل الفترة الحرة في عقده منذ يناير الماضي ويستطيع حاليًا التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ، مما فتح الباب أمام عدة أندية للتنافس من أجل الفوز بخدماته.

وكشفت إذاعة "مونت كارلو"، أن مبابي اجتمع مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، وأبلغه قراره النهائي بأنه سيرحل عن النادي الفرنسي بنهاية عقده في يونيو المقبل.

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وأشارت إلى أن المقربين من مبابي رفضوا التعليق على هذا الأنباء، وأكدوا أن القرار النهائي للاعب صاحب الـ25 عامًا سيتم إعلانه بصفة رسمية في الوقت المناسب، لكنه أبلغ الخليفي بقراره ملتزمًا باتفاقه المسبق معه، بأنه أول شخص سيعرف قراره النهائي.

وأوضحت "RMC": "وفقًا لمعلوماتنا، لا يوجد حاليًا اتفاق كامل بين مبابي وريال مدريد، لكن كل شيء يشير الآن إلى أن كيليان سيرحل إلى النادي الإسباني هذا الصيف، رغم العرض الضخم الذي قدمه له باريس للتجديد.

وختمت بأن رحيل مبابي عن باريس لن يكون انتكاسة للنادي، خصوصًا أنه خطط لجلب لاعب بديل من طراز عالمي في الموسم المقبل لتعويض غياب كيليان.