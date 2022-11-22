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كريستيانو رونالدو

رسميًا .. مانشستر يونايتد يعلن فسخ عقد كريستيانو رونالدو

مازن زكي
مازن زكي
7:37 م غرينتش+2 22‏/11‏/2022
ONLY GERMANY Cristiano Ronaldo Manchester United 2022
قصة البرتغالي مع يونايتد تنتهي

أعلن نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف فريق الشياطين الحمر من خلال فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وجاء في بيان النادي: "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل، وبأثر فوري. يشكره النادي على مساهمته الهائلة في فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

واختتم البيان: "لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تين هاج والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

ويأتي رحيل النجم البرتغالي بعد أيام فقط من مقابلته مع بيرس مورجان، التي هاجم فيها الإدارة واتهمها بخيانته، كما تحدث أيضًا عن خلافاته مع المدرب تين هاج مع إهانة رالف رانجنيك.

وعلى الرغم من أن صاروخ ماديرا كان قد قال إنه سوف "يعود إلى يونايتد بعد كأس العالم من أجل تصحيح الأوضاع" إلا أن البيان قد أوضح أن العلاقة انتهت بالاتفاق بين الطرفين.

جدير بالذكر أن رحيل رونالدو يعني أنه سوف يكون متاحًا بالمجان في سوق الانتقالات القادم بشهر يناير المقبل.

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