رسميًا .. مانشستر يونايتد يعلن فسخ عقد كريستيانو رونالدو

أعلن نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف فريق الشياطين الحمر من خلال فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وجاء في بيان النادي: "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل، وبأثر فوري. يشكره النادي على مساهمته الهائلة في فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

واختتم البيان: "لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تين هاج والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.