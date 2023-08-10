ريال مدريد تلقى ضربة موجعة خلال تدريبات الفريق صباح الخميس بإصابة كورتوا..

يعيش نادي ريال مدريد الإسباني حالة من الرعب بعد تعرض البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق إلى إصابة على مستوى الركبة، خلال التدريبات التي خاضها الفريق صباح الخميس.

شبكة "Cope" الإسبانية أكدت أن كورتوا تعرض لإصابة قوية في التدريبات التي خاضها الفريق استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن الحارس البلجيكي الدولي يجري حاليًا اختبارات طبية مكثفة للوقوف على مدى إصابته، لكن هناك شكوك حول إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، حيث خرج اللاعب من المران باكيًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ريال مدريد أكد تلك الشكوك عبر بيان رسمي جاء فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

ومع تلك التأكيدات، فإن كورتوا قد يغيب لما يصل إلى 6 أشهر على أقل تقدير قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، مما يعني انتهاء موسمه تقريبًا قبل أن يبدأ.