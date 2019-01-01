عائلة أبو تريكة تدعم الجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية

الجزائر على موعد مع السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

تمنت والدة محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر السابق، والمحلل الرياضي الحال، فوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية، على حساب السنغال.

ويستعد محاربو الصحراء، لمواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم، يوم الجمعة القادم في المباراة التي تجمع بين المنتخبين على استاد القاهرة.

وقام المعلق الرياضي حفيظ الدراجي، بزيارة مسقط رأس زميله أبو تريكة، وكتب على حسابه عبر موقع تويتر: " أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبو تريكة".

أحلى جلسة واحلى غذاء بلدي مع احلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة ..

شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبوتريكة بالفوز للمنتخب الجزائري.. pic.twitter.com/Mj5cx1YiRd — hafid derradji (@derradjihafid) July 16, 2019

وتابع: " شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".

ومن جانبه قام أبو تريكة بالرد على المعلق الجزائري، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وكتب: " نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد أبو تريكة الله يرحمه ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد".

نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد ابوتريكة الله يرحمه ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد 💐💐👍🙏 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) July 16, 2019

ووصل المنتخب الجزائري إلى النهائي، بعد مباراة درامية أمام المنتخب النيجيري حقق فيها الفوز في اللحظات الأخيرة، عن طريق رياض محرز.

وعلى الجانب الآخر، وصل أسود التيرانجا إلى النهائي، بعد التغلب على تونس بهدف دون رد في المباراة التي امتدت بينهما إلى الأوقات الإضافية.