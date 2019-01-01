كأس أمم أفريقيا

عائلة أبو تريكة تدعم الجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية

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الجزائر على موعد مع السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

تمنت والدة محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر السابق، والمحلل الرياضي الحال، فوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية، على حساب السنغال.

ويستعد محاربو الصحراء، لمواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم، يوم الجمعة القادم في المباراة التي تجمع بين المنتخبين على استاد القاهرة.

وقام المعلق الرياضي حفيظ الدراجي، بزيارة مسقط رأس زميله أبو تريكة، وكتب على حسابه عبر موقع تويتر: " أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبو تريكة".

وتابع: " شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".

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ومن جانبه قام أبو تريكة بالرد على المعلق الجزائري، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وكتب: " نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد أبو تريكة الله يرحمه ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد".

ووصل المنتخب الجزائري إلى النهائي، بعد مباراة درامية أمام المنتخب النيجيري حقق فيها الفوز في اللحظات الأخيرة، عن طريق رياض محرز.

وعلى الجانب الآخر، وصل أسود التيرانجا إلى النهائي، بعد التغلب على تونس بهدف دون رد في المباراة التي امتدت بينهما إلى الأوقات الإضافية.

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