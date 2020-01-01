عائق يهدد استكمال مسابقة دوري أبطال أوروبا

هل تجبر القوانين الحكومية ويفا على إلغاء التشامبيونزليج؟

يواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أزمة جديدة في إعادة مسابقة دوري الأبطال في أغسطس المقبل بسبب قرارات الحجر الصحي.

الاتحاد الأوروبي منح فرصة للأندية لإنهاء المسابقات المحلية قبل الأول من أغسطس على أن يتم استئناف الدوري الأوروبي والتشامبيونزليج في أغسطس وسبتمبر.

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ورغم أنّ الدوريات الأوروبية الكبرى تسير في خطى العودة خلال شهر يونيو المقبل بهدف الانتهاء قبل أغسطس، لكن هناك عائق قد يؤثر على عودة البطولات القارية.

وقالت صحيفة "آس" إن الحكومات في أوروبا وبالأخص إسبانيا تضع شرطًا للوافدين من الخارج بالبقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا كاملة، مما يعني صعوبة إتمام مباريات التشامبيونزليج.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الحكومة الإسبانية استثنت بعد الحالات من فترة الحجر الصحي ليس من بينهم أي رياضي مما يعني أنّ أي فريق سيأتي لمواجهة منافس إسباني سيحتاج 14 يومًا في الحجر الصحي، وهو أمر مستحيل تطبيقه في كرة القدم.

وبسؤال أريني لوزانو من المحكمة الرياضية العليا الإسبانية حول الحلول المتوقعة لهذه الأزمة، أجاب: "ويفا لم يحدد بعد الموعد الرسمي لعودة المسابقات القارية وبالتالي من الصعب الحديث عن هذا الأمر".

وتابع: "الحكومة الإسبانية لن تغير هذا القرار أو توافق على زيادة الحالات الاستثنائية في الوقت الراهن، ولكن لا يزال من المبكر الحديث عن هذه الأزمة، وربما بحلول أغسطس تصل جميع الأطراف إلى اتفاق نهائي يضمن استكمال المسابقات القارية دون مشكلة".

جدير بالذكر أنّ الأندية الإسبانية عادت بالفعل إلى التدريبات الفردية بهدف استكمال الليجا في منتصف يونيو المقبل.