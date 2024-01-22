ظهير أيمن ولكن .. النصر يفاوض مدافع البرازيل!

صفقة تبدو غريبة ولكن!

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لم تتضح معالم سوق الانتقالات الشتوي الخاص بالنصر حتى الآن، إذ مازالت الإشاعات تطال مستقبل لاعب الوسط سيكو فوفانا وحارس المرمى دافيد أوسبينا وكذلك إمكانية التعاقد مع لاعب جديد لدعم الدفاع.

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المصادر الصحفية تتحدث مؤخرًا على استقرار الإدارة النصراوية التخلي عن فوفانا رغم تألقه الواضح مع كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا، وقد قيل أن بديله سيكون حارس المرمى أوسبينا، الذي تعافى من إصابته التي أبعدته عن اللعب لنحو العام.

الجمهور النصراوي عارض ذلك القرار تمامًا ودشن حملة عبر منصة إكس لمنعه والمطالبة بقيد حارس مرمى أجنبي جديد أو مدافع بدلًا من فوفانا، حتى أن البعض أكد أن بقاء لاعب الوسط أفضل من استبداله بالحارس الكولومبي.

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موقع "توك سبورت" الإنجليزي فتح باب النقاش مجددًا حول تحركات النصر في السوق، إذ أشار إلى أن النادي تقدم بعرض قيمته 25 مليون يورو لضم إيمرسون مدافع توتنهام ومنتخب البرازيل لكن تم رفضه على الفور من النادي الإنجليزي.

تحركات النصر لضم إيمرسون قد تبدو غريبة بالنظر إلى أن مركزه الأول هو ظهير أيمن، خاصة في ظل تألق سلطان الغنام منذ بداية الموسم، لكن هذه الغرابة ستزول عند العلم بأن صاحب الـ25 عامًا لعب 6 مباريات هذا الموسم من إجمالي 14 في خانة قلب الدفاع، وليس هذا فقط بل تألق اللاعب في هذا الدور ولذا يرفض توتنهام تمامًا التخلي عنه.

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