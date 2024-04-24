ظهور مختلف .. مارسيليا يفاجئ أبناء أفريقيا بلفتة فريدة في الدوري الفرنسي

تكريم خاص لنجوم القارة السمراء

فاجأ فريق أولمبيك مارسيليا جماهيره بظهور مختلف خلال مباراة نيس، اليوم الأربعاء على ملعب فليودروم، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي "ليج 1".

وانتهت المباراة بين مارسيليا ونيس بالتعادل (2-2)، حيث سجل جوناثان كلوس وأوباميانج ثنائية أصحاب الأرض، فيما أحرز تيرم موفي وميلفن بارد هدفي نيس.

وظهر فريق مارسيليا الليلة بقميص خاص، حمل الأرقام والأسماء الخاصة باللاعبين بألوان غير الأبيض والسماوي، حيث كان مزدحمًا بعدة ألوان تعبر عن قارة إفريقيا.

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وكشفت شبكة "RMC" الفرنسية، أن إدارة مرسيليا اتفقت مع شركة بوما للملابس الرياضية، استغلال مباراة نيس من أجل تسليط الضوء على القارة الأفريقية التي ينتمي إليها مئات الآلاف من مشجعي النادي الفرنسي.

وارتدى الجابوني بيير إيمريك أوباميانج وزملاؤه على أرض الملعب، قمصانًا مميزة تتزاحم "بألوان متعددة تمثل التنوع"، وذلك من أجل تكريم القارة السمراء.

كما تم تسويق منتجات جديدة من مجموعة "OM Africa" التابعة للنادي الفرنسي، بما في ذلك القمصان الخاصة المصنوعة في مارسيليا منذ منتصف أبريل، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من مشجعي النادي.

وفي هذا السياق، يتم تكريم العديد من اللاعبين الأفارقة الذين لعبوا لصالح مارسيليا في الملعب: إبراهيما باكايوكو، سيريل دوموراو، تيتي كامارا، كابا دياوارا، عبد الله ديالو، جوزيف أنطوان بيل، سالومون أوليمبي، حبيب باموجو وعبد الله ميتي".

وتعد هذه اللفتة جديدة على الكرة الفرنسية، حيث تمتلئ الملاعب هناك بالمواهب من قارة أفريقيا كما يعج منتخب الديوك بنجوم تنحدل أصولهم إلى القارة السمراء، ورغم ذلك يعاني الكثير منهم من العنصرية.