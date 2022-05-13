أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن قائمة المرشحين لجائزتي أفضل لاعب ومدرب لنسخة البطولة من موسم 2021/2022.

وظهر ليفربول بقوة في قوائم المرشحين، بتواجد الثنائي ترنت آرنولد ومحمد صلاح بعد المستوى الذي قدمه الثنائي مع الريدز طوال الموسم، خاصة صلاح الذي يتصدر الهدافين حتى الآن بـ22 هدفًا.

وجاءت المفاجأة باستبعاد السنغالي ساديو ماني، رغم تألقه في العديد من اللحظات مع الفريق، وتسجيله 15 هدفًا في 33 مباراة.

وضمت القائمة كذلك ثنائي مانشستر سيتي كيفين دي بروينه وجواو كانسيلو، بالإضافة لسون هيونج مين جناح توتنهام الذي يطارد صلاح على لقب الهداف بفارق هدف وحيد.

وتواجد أيضًا نجم آرسنال الشاب بوكايو ساكا، مع جارود بوين لاعب وست هام المتألق وجيمس وارد براوز لاعب وسط ساوثامبتون ضمن المرشحين.

وأما بالنسبة لجائزة أفضل مدرب، سيتنافس عليها يورجن كلوب مدرب ليفربول مع نظيره الإسباني بيب جوارديولا، في استمرار للصراع الدائر بينهما بالمسابقة.

ويترشح أيضًا باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس، وإيدي هاو من نيوكاسل يونايتد، بالإضافة للدنماركي توماس فرانك الذي قدم مستويات مميزة مع برينتفورد الصاعد حديثًا.

وأخيرًا مع جائزة أفضل لاعب شاب، حيث يتنافس عليها ساكا وآرنولد أيضًا، بالإضافة لكونر كالاجر لاعب كريستال بالاس، آرون رامسديل "آرسنال"، فيل فودين "مانشستر سيتي" وميتشيل تيريك ظهير كريستال بالاس.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ89 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول الثاني بعد 36 جولة، بينما يتنافس آرسنال وتوتنهام على المركز الرابع بتفوق المدفعجية بفارق نقطة وحيدة.

وفي صراع الهبوط فقد ودع واتفورد ونوريتش سيتي المسابقة بالفعل، بينما يتنافس بيرنلي "34 نقطة"، ليدز يونايتد "34" وإيفرتون "36" على البقاء في البطولة.