ظهور خاص للأهلي والنصر.. من الأندية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم؟

هل يمكنك توقع الأندية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

يهيمن قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة ويتنافسان خارج وداخل الملعب؛ آخر مواجهة بينهما كانت على مواقع التواصل الاجتماعي التي يهيمنان عليها في مواجهة كل أندية العالم، مع ظهور خاص للأهلي المصري والنصر السعودي.

ونشر المركز الدولي للدراسات الرياضية " CIES" إحصائية عن متابعات الأندية حول العالم حتى يونيو 2023 والتي تصدرها ريال مدريد بعدد متابعين 363 مليون متابع موزعين "79.9 مليون متابع على تويتر- 135 مليون متابع على إنستجرام- 117 مليون متابع على فيسبوك- 30.8 مليون متابع على تيك توك".

وحل برشلونة في المركز الثاني بعدد متابعين وصل 342 مليون متابع موزعين "82.8 مليون متابع على تويتر و119 مليونًا على إنستجرام و112 مليونًا على فيسبوك و28.3 على تيك توك.

ويلاحظ أن ريال مدريد تفوق على كل منصات التواصل الاجتماعي إلا تويتر الذي فاقه برشلونة عليه في عدد المتابعين.

وحجز مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز الثالث برصيد 206 ملايين متابع، وخلفه باريس سان جيرمان الفرنسي بعدد متابعين وصل 187 مليون متابع، وفي المركز الخامس كان يوفنتوس الإيطالي بـ 144 مليون متابع.

وشهدت القائمة ظهور الأهلي المصري في المركز السابع عشر بين فرق العالم بعدد متابعين بلغ 44.8 مليون متابع، وحل النصر السعودي في المركز التاسع عشر بـ 32.2 مليون متابع.