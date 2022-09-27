ظهور بوتشيتينو في ويمبلي يثير الجدل حول مستقبل ساوثجيت

يعتبر من أقرب المرشحين لقيادة الأسود الثلاثة

وداعًا جاريث ساوثجيت؟ تساؤل أثاره المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو خلال الساعات القليلة الماضية، جعل البعض يعتقد أنه سيعود مرة أخرى لإنجلترا لتدريب منتخبها الوطني.

المدرب السابق لباريس سان جيرمان وتوتنهام يقضي الفترة الحالية بدون عمل بعد إقالته من النادي الفرنسي، ويتنقل باستمرار بين إنجلترا وإسبانيا، في انتظار ما سيحدث لمستقبله.

وارتبط بوتشيتينو مؤخرًا بالانتقال لتدريب نيس الفرنسي خلفًا للوسيان فافر، ولكن هذه الخطوة فشلت، لتستمر التساؤلات حول خطوته القادمة في عالم التدريب.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن تواجد بوتشيتينو رفقة مساعده خيسوس بيريز، مساء أمس، الاثنين، على ملعب ويمبلي، من أجل متابعة مباراة إنجلترا مع ألمانيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لا توجد لدي نية لإقالة ساوثجيت حاليًا رغم النتائج المتدهورة للفريق على يده، ولكنها لم تستبعد إمكانية رحيله بعد كأس العالم في قطر بشهر نوفمبر القادم.

وأشارت إلى أن بوتشيتينو يعتبر من أقرب المرشحين لخلافة ساوثجيت في حالة مغادرته بعد المونديال، بسبب الخبرة الهائلة التي يتمتع بها بالكرة الإنجليزية من خلال تجربته في توتنهام.

ومن جانبه لا يتعجل المدرب الأرجنتيني في خطوته القادمة، لكن لو قرر ساوثجيت الرحيل عن المونديال قد يصبح هو المرشح الأول لخلافته.

وكان الاتحاد الإنجليزي يفضل الاعتماد على منتخب وطني، وسط اقتراحات بتعيين إيدي هاو مدرب نيوكاسل أو جراهام بوتر المنتقل حديثًا لتشيلسي، لكن المدير الفني للاتحاد وهو جون ماكديرموت، هو المسؤول عن اختيار المدرب القادم للفريق وعمل عن قرب مع بوتشيتينو في توتنهام قبل رحيله.

جدير بالذكر أن بوتشيتينو البالغ من العمر 50 سنة قام بتدريب توتنهام من 2014 إلى 2019، وكانت التجربة الأفضل بمسيرته رغم عدم حصوله على أي بطولات، لكنه ساهم في طفرة هائلة للفريق وقاده للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019.