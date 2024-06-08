"ظهوره في إسطنبول أثار جدلًا واسعًا" .. بطل تركيا يجس نبض ليفربول في محمد صلاح!

ماذا يحدث مع الملك المصري؟

تزداد الساعات الجارية، غموضًا حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق الكرة بنادي ليفربول الإنجليزي، والذي يرتبط بعقد مع الريدز حتى يونيو 2025، الأمر الذي قد يدفع إدارة النادي للتفكير في بيع الفترة المتبقية من عقده، قبل دخوله الفترة الحرة.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول، للمرة الرابعة في 7 سنوات قضاها في ملعب آنفيلد، حيث شارك صلاح في 44 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

ورغم تألق صلاح وتربعه على صدارة هدافي ليفربول في موسم 2023-2024، إلا أن مستقبل قائد المنتخب المصري قد يشهد تحولًا، مع المدير الفني الجديد، الهولندي أرني سلوت، بعدما أفاد الصحفي لوك إدواردز بأن ليفربول يعد واحدًا من الأندية التي ترغب في التعاقد مع لاعب نيوكاسل، يانكوبا مينتيه (19 عامًا)، ليكون بديلًا محتملًا للمصري في الموسم المُقبل.

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وأفاد موقع Fotospor التركي، بأن محمد صلاح يأتي في قائمة اهتمامات نادي جلطة سراي، الذي قاده المدرب أوكان بوروك لحسم لقب الدوري التركي برصيد 102 نقطة هذا الموسم، فيما ربطت الصحافة البريطانية، ظهور المصري في مدينة إسطنبول خلال الفترة الماضية، بصورته الحديثة التي ظهر خلالها بمظهر مغاير تمامًا بعد حلاقة شعره.

ويتواجد محمد صلاح في القاهرة، ليقود منتخب مصر في مباراته أمام بوركينا فاسو، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث صنع تمريرة حاسمة خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة بنتيجة (2-1).