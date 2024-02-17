ظهرت براءة الخليفي.. كشف سبب غياب مبابي أمام نانت

من وراء القرار؟

جلس كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على مقاعد البدلاء خلال مواجهة نانت، مساء اليوم السبت على ملعب "لا البوجوار"، ضمن الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

وربط البعض جلوس مبابي على مقاعد البدلاء، بإعلان باريس سان جيرمان رحيله بنهاية الموسم الجاري، عقب انتهاء عقده مع الفريق.

وكان باريس قد هدد مبابي في بداية الموسم بتجميد مشاركته مع الفريق واستبعده من أحد المعسكرات، بعدما رفض تجديد عقده، قبل أن يتراجع عن قراره.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر الصحفي الموثوق عبد الله بولما، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن استبعاد مبابي من التشكيل الأساسي لمواجهة نانت جاء بقرار من لويس إنريكي، المدير الفني، ولا علاقة لناصر الخليفي رئيس النادي بالأمر.

ويأتي استبعاد مبابي في ظل عملية التدوير التي يقوم بها الجهاز الفني، في ظل ارتباط الفريق بمواجهة مهمة أمام ريال سوسيداد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.