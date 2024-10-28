"ظن أنها كذبة أبريل".. رودري لا يصدق فوزه بالكرة الذهبية!

رد فعل كبير من النجم الإسباني.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رد فعل النجم الإسباني رودري بعدما علم بفوزه بجائزة الكرة الذهبية عن الموسم الماضي بعد أن كانت الجائزة في طريقها للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

جاء هذا بحسب ما أوضح موقع "ريليفو"، والذي أكد أن رودري لم يصدق في البداية عندما تم اخباره بالأنباء التي تخص الكرة الذهبية، وأنه كان يظن من أخبروه يمزحون.

وأكدت الصحيفة أن رودري حتى ظن أن من يتحدث معه بشأن الكرة الذهبية يخدعه بكذبة تشبه "كذبة أبريل" إلا اننا في شهر أكتوبر وهو ما ينفي ذلك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان ريال مدريد قد امتنع عن السفر إلى فرنسا بعد انتشار تلك الأنباء، حيث قرر مقاطعة الحفل بشكل نهائي حتى لو كان هناك جوائز أخرى من الممكن الحصول عليها كأفضل نادي وأفضل مدرب.

جدير بالذكر أن رودري كان قد حقق لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، كما نجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأوروبية وحقق اللقب مع المنتخب الإسباني.