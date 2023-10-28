ظنوا أنها خدعة .. برشلونة يصدم ريال مدريد بلاعب "مفاجأة" في الكلاسيكو!

علي سمير
Xavi Barcelona Shakhtar Donetsk Champions League 2023-24Getty
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ظهور غير متوقع قد يحدث في قمة الدوري الإسباني

مفاجأة مدوية قد تحدث في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة اليوم، بظهور المدافع الفرنسي جول كوندي رغم معاناته من الإصابة.

المدافع البالغ من العمر 24 سنة هو أحد نزلاء مستشفى برشلونة بعد تعرضه للإصابة أمام غرناطة بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني، حيث تعرض لالتواء في الرباط الجانبي الداخلي في ركبته اليسرى.

الوضع الطبيعي كان غياب كوندي عن المباريات لمدة خمسة أسابيع مما أدى إلى استبعاده تلقائيًا من الكلاسيكو، ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن اللاعب يشعر بتحسن شديد قد يجعله يشارك في المباراة.

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وأوضحت أن الفرنسي يعمل مع متخصصي إعادة التأهيل البدني في النادي منذ ذلك الحين وهناك تطور كبير في حالته خلال هذا الأسبوع، بل أخبر المدرب تشافي هيرنانديز بجاهزيته للمشاركة.

وعندما تواجد اللاعب في ملعب التدريب مع باقي زملائه استعدادًا للكلاسيكو ظن البعض أنها مجرد خدعة، ولكن الأمر تحول إلى حقيقة ليصبح اللاعب جاهزًا لمواجهة الغريم التقليدي.

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وفي سياق متصل يبذل كل من رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي المجهودات اللازمة للحاق بالمباراة، بينما يبدو وضع فرينكي دي يونج أكثر تعقيدًا وسط غموض حول موقف بيدري أيضًا.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ24 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر وجيرونا صاحب المركز الثاني.

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