ظل صامدًا منذ الأربعينيات .. لامين يامال يحطم أرقام برشلونة التاريخية

رقم قياسي في تاريخ برشلونة تحطم الليلة....

شهد ملعب مونتجويك، الذي يستضيف مباراة برشلونة وقادش، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني تحطيم رقمًا قياسيًا في تاريخ برشلونة ظل صامدًا من أربعينيات القرن الماضي.

وشارك لامين يامال، ناشئ برشلونة، بشكل أساسي للمرة الأولى في تاريخه مع الفريق الأول، ليصبح أصغر لاعب يشارك بشكل أساسي مع الفريق الكتالوني، بعمر 16 عامًا و38 يومًا.

وحطم يامال، الرقم القياسي المسجل باسم فيسينت مارتينيز الاما، لاعب برشلونة السابق الذي شارك في الأربعينيات من القرن الماضي، بعمر 16 عامًا و280 يومًا.

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مباراة اليوم أمام قادش، هي الثالثة للاعب الشاب مع برشلونة هذا الموسم، ولكنها الأولى التي يشارك فيها بشكل أساسي، منذ الدقيقة الأولى.

وتألق يامال مع برشلونة في فترة الإعداد للموسم الجديد، وحصل على ثقة مدربه تشافي هيرنانديز، مما جعله يعتمد عليه بشكل أساسي في مباراة الليلة في هجوم الفريق.