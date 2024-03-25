ظلم جم تعرض له مهاجم الاتحاد .. مفاجآت صادمة عن كواليس طرد النصر لعبدالرزاق حمدالله

شهد شاهد من مسؤولي النصر السابقين عن كم الظلم الذي تعرض له المغربي قبل رحيله..

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كشف أحمد البريكي؛ المدير التنفيذي لنادي النصر الأسبق، كواليس صادمة عن قرار العالمي بطرد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد الحالي، من النادي، مؤكدًا أن ما فعلته إدارة مسلي آل معمر معه خطأ جسيم.

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النادي السعودي كان قد أعلن في نوفمبر 2021 فسخ عقد المغربي من طرف واحد، بداعي أسباب قانونية وشرعية، لم يُكشف عنها وقتها، قبل أن يلجأ الطرفان للاتحاد الدولي "فيفا"، لمقاضاة الآخر، والذي بدوره نصر اللاعب.

لكن وبينما يظن جمهور النصر أن حمدالله هو الجاني في تلك القضية، برأه تمامًا البريكي، مشددًا على أن إدارة النادي هي من صممت على رحيله بهذه الطريقة، رغم عزوفها عن تسديد راتبه لثلاثة أشهر كاملة..

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البريكي قال خلال "بودكاست على بياض": "تلقيت اتصالًا من النادي يزعم أن حمدالله يرفض الذهاب لمواجهة الفيصلي، وقتها طلبت إذن إدارة النادي وما إذا كانت ترغب في تدخلي لحل المشكلة، لأنني امتنعت عن التدخل منذ رحيلي عن النادي، ووافقت بالفعل.

"ذهبت لمنزل حمدالله، وعملت منه أنه لم يتقاض راتبه في الثلاثة أشهر الأخيرة، وأكد لي أن النادي هو من حجز له تذكرة العودة من أمريكا إلى الرياض والتي تخللها ترانزيت ست ساعات تقريبًا في فرانكفورت، قال لي نصًا (وصلت للرياض الساعة الثانية ظهرًا والمران الساعة الرابعة عصرًا، فمن الطبيعي أن أذهب لاستريح في المنزل وانتظم في المران من الغد)، وبالفعل انتظم في اليومين التاليين في المران، لكنه فوجئ بعدها بخطاب من النادي يفيد بخصم 12 أو 20% من راتبه، وهو ما أغضبه".

المدير التنفيذي الأسبق للعالمي أضاف: "أقنعته وقتها بخوض المباراة بشكل طبيعي، فقلت (نحن في منتصف بحر، نعبر للبر ومن ثم نحل المشكلة)، وكان رده (لو كلمني أحد بنفس منطقك لتم حل المشكلة، فأنا أحب النادي وأعطي الجمهور عيوني)، واتفقنا بالفعل على ذهابه للمعسكر واعتذاره للمدرب وزملائه اللاعبين".

لكن المفاجأة التي كشفها البريكي هي رفض الإدارة انتظامه في المعسكر، قائلة: "إذا جئت من أجل البريكي فلا تفعل"، ورغم دخول وسيط لحل المشكلة، نهرته الإدارة وهددته بتحمل تبعات ذلك!

أما المفاجأة الكبرى الأخرى التي أزاح الستار عنها هي الاتفاق في الأخير على رحيل حمدالله معارًا لأي نادٍ خارج السعودية، مع تنازله عن نصف حقوقه وجدولة النصف الآخر على ثلاث سنوات، مع شرط "إن عاد للعب لأي منافس في السعودية يدفع للنصر 10 مليون دولار"، مضيفًا: "عبدالرزاق وافق على كل ذلك، بشرط أن يرحل بشكل مشرف أمام الجمهور، لكن أحد أعضاء المجلس رفض وطالبه بالتنازل عن 80% من حقوقه، وهو ما أنهى رحلة اللاعب مع النصر بالطريقة التي صدمت الكثيرين".

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