يمر بظروف أسوأ من سعود عبد الحميد .. نجم روما يريد الرحيل في يناير!

أزمة جديدة بطلها المدرب الكرواتي إيفان يوريتش..

لم تكن النتائج السيئة فقط هي الأزمة التي يمر بها نادي روما الإيطالي، بل هناك أزمة جديدة تلوح في الأفق، تتمثل في استياء اللاعبين القادمون حديثًا إلى صفوف الجيالوروسي، والمستبعدون بشكل متواصل من المباريات، في ظل اتجاه الكرواتي إيفان يوريتش، المدير الفني للفريق، نحو عدم الاعتماد عليهم بشكل كبير.

وانتشرت تقارير حول رغبة سعود عبد الحميد، ظهير روما، والقادم مؤخرًا من صفوف الهلال، في الرحيل عن قلعة الذئاب، وسط ارتباطه باهتمام ناديي النصر والاتحاد لإعادته إلى دوري روشن، قبل أن يؤكد أحمد المعلم، وكيل اللاعب، بأن هذا الأمر عارٍ من الصحة، واللاعب مرتبط بعقد حتى صيف 2028، علمًا بأن سعود خاض مباراتين فقط بقميص روما، في الدوري الأوروبي، بإجمالي 84 دقيقة.

الجديد ذكرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن المدافع الألماني ماتس هوملس، بات جاهزًا لمغادرة نادي العاصمة في الميركاتو الشتوي المُقبل، رغم انتقاله حديثًا في الصيف الماضي، قادمًا من بروسيا دورتموند، بعقد حتى نهاية الموسم.

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ويواجه هوملس أزمة غياب عن مباريات روما، منذ بداية الموسم، حيث كانت مشاركته الأولى فقط في مباراة فيورنتينا، بالجولة التاسعة، والتي انتهت بخسارة ثقيلة للجيالوروسي بنتيجة (1-5)، ولعب لمدة 23 دقيقة فقط، إلا أن يوريتش قرر استبعاده في آخر مباراتين في الدوري الإيطالي أمام تورينو وهيلاس فيرونا، كما غاب عن مباراة سانت جيلواز البلجيكي، الخميس، في الدوري الأوروبي.

وازدادت مفاجأة هوملس بغيابه عن لقاء سانت جيلواز، كون يوريتش قد صرّح قبل المباراة بأن الألماني بديل مناسب لإيفان نديكا، الغائب عن المواجهة، إلا أن الكرواتي فاجأه بإبقائه على مقاد البدلاء، والاستعانة بلاعب الوسط برايان كريستانتي، ليشغل مركز قلب الدفاع في غياب نديكا.

وبات هوملس، صاحب الـ35 عامًا، مفضلًا فكرة الرحيل عن روما، في يناير المُقبل، حيث يمتلك العديد من الخيارات في الدوري الألماني، إلا أن الحسابات قد تتغير بحسب مصير الكرواتي إيفان يوريتش، الذي تم ترشيحه بقوة لمغادرة نادي العاصمة، حيث لم يفز الذئاب سوى بأربع مباريات فقط من أصل 11 تحت قيادته.