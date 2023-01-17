ظاهرة مٌفزعة .. برشلونة يجعل هازارد الصفقة الأسوأ بتاريخ ريال مدريد

أحلام البلجيكي تحولت إلى كوابيس

لسنا بحاجة إلى الحديث عن مدى سوء تجربة إيدين هازارد في ريال مدريد، ولكن علاقته بالمشاركات أمام برشلونة تبدو أسوأ مما توقعنا بكثير.

صاحب الـ32 سنة شاهد أحلامه تتحول إلى كابوس، بعد انتقاله لريال مدريد قادمًا من تشيلسي في 2019 مقابل 115 مليون يورو.

البلجيكي المعتزل دوليًا قيمته السوقية الآن وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" وصلت إلى 7.50 مليون يورو فقط ويبدو على أعتاب الرحيل عن ريال للعديد من الأسباب..

اختفاء من الكلاسيكو

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ريال مدريد خسر مؤخرًا بطولة كأس السوبر الإسباني بنتيجة 3/1 أمام برشلونة، وهي المباراة التي شاهدنا فيها هازارد كبديل غير مستخدم أمام الغريم الكتالوني.

صدق أو لا تصدق، هازارد الذي يلعب مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، لم يشارك سوى في مباراتين رسميتين فقط أمام برشلونة، والأغرب من ذلك أنه لعبهما خلال فترته مع تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

الجناح المخضرم غاب عن 4 مباريات ضد الفريق الكتالوني بسبب الإصابة وظهر كبديل غير مستخدم في 3 مباريات بالدوري الإسباني.

وفي كأس السوبر تواجد على الدكة في نسخة 2021/2022 في فوز ريال بنصف نهائي البطولة، ونفس الأمر بالنسبة للنسخة الأخيرة من البطولة.

مشاركة وحيدة

هازارد لعب في مواجهة وحيدة فقط بقميص ريال مدريد أمام برشلونة، ولكنها كانت ودية لا تحمل الكثير من الأهمية وأقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف الماضي.

هازارد شارك كأساسي في مركز المهاجم الصريح بتشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي، وتم تغييره بنزول ماركو أسينسيو مع بداية الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز الفريق الخصم بهدف نظيف سجله البرازيلي رافينيا.

عندما تكون الصفقة الأغلى في تاريخ ريال مدريد ولا تقدم أي شيء أمام الغريم اللدود، فهذا يعني أن هازارد قد يكون الصفقة الأسوأ في تاريخ الميرينجي على الإطلاق!