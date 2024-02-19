ظاهرة غريبة تنتظر الهلال والنصر .. لعب السوبر "مرتين" في موسم واحد فقط!

قرار سيتم الإعلان عنه قريبًا..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد يشهد الموسم الكروي القادم في المملكة العربية السعودية "2024-2025"، إقامة بطولة واحدة "مرتين".

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، قد يتم تأجيل مسابقة كأس السوبر السعودي 2023-2024، إلى الموسم الرياضي القادم.

الحميدي مقدم برنامج "برا 18"؛ قال: "حسب معلوماتنا.. من الصعب لعب كأس السوبر في الموسم الحالي؛ حيث من المرجح تأجيله إلى بداية العام الرياضي القادم".

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وأشار إلى أن لجنة المسابقات؛ اضطرت إلى تأجيل السوبر الذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس 2024؛ بسبب ضغط الروزنامة، والتعديلات في جدول مباريات دوري أبطال آسيا.

وكشف عبد الرحمن الحميدي، عن أن لجنة المسابقات، لم تجد أي موعد لإقامة البطولة، في الموسم الحالي - حتى الآن -؛ لذلك قد يشهد العام الرياضي القادم "بطولتي سوبر".

وتأهلت أندية الاتحاد والنصر "البطل والوصيف في مسابقة دوري روشن للمحترفين"، والهلال والوحدة "البطل والوصيف في كأس خادم الحرمين الشريفين"، إلى كأس السوبر السعودي 2023-2024.

كما يعتبر الهلال والنصر الأقرب حاليًا للتأهل إلى كأس السوبر 2024-2025؛ حيث صعدا إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال صدارة ووصافة دوري روشن على التوالي.