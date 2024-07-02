ظاهرة عربية في عمر الـ50 .. نادٍ فرنسي يقدم عرضًا لتجديد عقد "ميورا الجزائر"!

"النجم العجوز" يواص التألق في الملاعب الفرنسية

في واحدة من أغرب ظواهر كرة القدم، قررت إدارة نادي شامبيري الفرنسي، تمديد عقد النجم الجزائري نسيم أكرور لعام إضافي، رغم أن عمره وصل إلى 50 عامًا.

وسيبلغ نسيم أكرور 50 عامًا بعد 9 أيام، تحديدًا يوم 10 يوليو المقبل، لكن يبدو أنه لا يزال قادرًا على العطاء، لذلك قرر النادي الناشط في دوري الهواة الفرنسي، منحه عقد لعام آخر.

وانضم أكرور الملقب بـ"ميورا الجزائر"، نسبةً للنجم الياباني كازويوشي ميورا الذي يواصل اللعب رغم سنه المتقدم، إلى شامبيري الفرنسي في يناير 2020، ورغم كبر سنه إلا أنه يقدم أداءً مقنعًا دفع النادي لعرض التجديد عليه.

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ولعب النجم الجزائري مع شامبيري 80 مباراة على مدار 4 مواسم، سجل خلالها 15 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وكان أكرور قد انطلق في مسيرته الاحترافية قبل 30 عامًا، حيث لعب لفريق نوازي لو سيك الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى إنجلترا عام 1997، حيث لعب لأندية سوتون يونايتد، ووركينج، قبل أن يعود عام 2000 لفرنسا وينضم لنادي إيستر.

وخاض النجم الجزائري بعدها عدة مغامرات في فرنسا تباعا مع تروا ولوهافر وجرونوبل وأنيسي، وأخيرًا شامبيري الذي لعب لصالحه خلال آخر 4 مواسم.

ولعب أكرور أيضًا لمنتخب الجزائر بين عامي 2001 و2004، رغم ولادته في فرنسا، حيث مثّل محاربي الصحراء في 17 مباراة دولية، سجل خلالها 6 أهداف.