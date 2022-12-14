ظاهرة خيالية .. "أرقام تشيلسي" قد تمنح المغرب لقب كأس العالم!

مفارقة غريبة تخص النادي الإنجليزي

إحصائية تخص نادي تشيلسي الإنجليزي، جعلت الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي تتوقع فوز المغرب بكأس العالم، كيف حدث ذلك؟

المغرب هي مفاجأة مونديال قطر 2022 بعد إطاحتها بكل من البرتغال وإسبانيا من البطولة، لتصعد لخوض مواجهة صعبة أمام فرنسا في نصف النهائي.

مفارقة غريبة من نوعها لاحظتها الجماهير، بأنه منذ عام 2010 ينجح أحد اللاعبين في تشيلسي في الفوز بكأس العالم، عندما يرتدي رقم العام نفسه.

البداية كانت مع خوان ماتا الذي ارتدى الرقم 10 في تشيلسي وفاز مع إسبانيا بمونديال 2010، ثم آندريه شورله صاحب الرقم 14 مع تشيلسي والذي نجح كذلك في الفوز مع ألمانيا بكأس العالم 2014.

واستمرت هذه المفارقة في الظهور عندما حقق أوليفييه جيرو بطولة كأس العالم 2018 مع فرنسا، خلال حصوله على الرقم 18 مع تشيلسي.

والآن ومع ارتداء حكيم زياش رقم 22 في تشيلسي، هل حان الدور على نجم المغرب لمواصلة هذه المفارقة الغريبة؟!