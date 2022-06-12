طويت الصحفة؟ ريال مدريد يحدد موقفه النهائي من مبابي

ريال مدريد يحدد موقفه النهائي بخصوص كيليان مبابي بعدما رفض اللاعب الانضمام إلى النادي الملكي في الصيف الماضي.

دفع تألق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 العديد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى طلب تراجع ريال مدريد الإسباني عن موقفه والعودة للتعاقد مع اللاعب.

مبابي رفض الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2022 بصفقة انتقال حر، وجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، بعدما كان على أبواب "سانتياجو برنابيو".

ويبدو أن النقاش بشأن عودة ريال مدريد لخيار التعاقد مع مبابي هو فقط نقاش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والوضع في أروقة النادي الملكي لم يتغير حيث لا يفكر قادة ريال مدريد في العودة لمحاولة التعاقد معه.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد لم تدرس أو تفكر حتى في التحرك مرة ثالثة نحو التعاقد مع مبابي، حيث تعتقد الإدارة أن سلوك اللاعب في المفاوضات الأخيرة لم يكن طبيعيًا.

ويرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، أن مبابي لم يلتزم بكلمته مع النادي، بعدما طلب عدم توقيع عقد مسبق في يناير 2022، وأن تثق إدارة النادي الملكي بكلمته، لكنه غير رأيه في الأسبوع الأخير من شهر مايو وجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وحسب التقرير، فإن إدارة ريال مدريد تتمنى الأفضل لمبابي، ولم يشككوا أبدًا في جودته الاستثنائية، لكن يبدو أن النادي الملكي لن يطرق باب الفرنسي مرة ثالثة.