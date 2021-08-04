طوق نجاة من الليجا لتجديد ميسي وقدوم مبابي إلى مدريد

رابطة الليجا تمنح ريال مدريد وبرشلونة طوق النجاة المالي عبر دعم مالي كبير.

يبدو أن رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" ستمنح برشلونة وريال مدريد طوق النجاة ليكمل الأول تجديد عقد قائده ليونيل ميسي ويتعاقد الثاني مع كيليان مبابي.

وتعاني فرق الليجا ماليًا خاصة برشلونة الذي لم يجدد عقد قائده ليونيل ميسي بعد بسبب أزمته المالية.

لكن رابطة الليجا ربما وجدت حلًا كي يجدد ميسي تعاقده، ويتعاقد ريال مدريد مع مبابي لاعب باريس سان جيرمان؛ بدعمها لفرق الليجا بما يقرب من 3 مليارات يورو.

ما قصة الدعم المالي لفرق الليجا؟

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن دعم مالي بمقدار ملياري و700 مليون يورو لفرق البطولة.

الدعم ستحصل عليه الرابطة من مؤسسة Cvc بعد توصلهما لاتفاق بضخ المؤسسة التمويلية لهذا المبلغ في البطولة الإسبانية.

سيُقسم 90% من المبلغ على فرق الليجا والباقي سيذهب لدعم وتمويل الكرة النسائية والمرافق والمؤسسات الرياضية.

ما حصة ريال مدريد وبرشلونة من الدعم الجديد؟

بحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن برشلونة سيحصل على 270 مليون يورو وسينال ريال مدريد مبلغ 261 مليون يورو.

وتعاني فرق الليجا جراء أزمة جائحة كورونا من خسائر بلغت 700 مليون يورو نصفها، وفقًا لخابيير تيباس رئيس رابطة الليجا، لبرشلونة.

كيف سينقذ الدعم المالي سوق انتقالات ريال مدريد وبرشلونة؟

سيتمكن كل نادٍ من إنفاق 15% من الدعم الممنوح له على فريق كرة القدم وسوق الانتقالات.

التعزيز الجديد سيكون طوق نجاة لبرشلونة للتجديد لقائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي ولصفقاته الجديدة التي لم يقيدها بسبب وضعه المالي الصعب.

أما ريال مدريد فسيكون الدعم الجديد فرصة ممتازة لدعم حصوله على خدمات المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

هل الدعم قرض أم خطة تطوير جديدة؟

بحسب بيان الليجا فالدعم الممنوح من المؤسسة المالية ليس قرضًا بل تطوير وشراكة جديدة من نوعها.

قُدرت قيمة الدوري ومؤسساته وشركاته المتنوعة بقيمة 24 مليار و250 مليون يورو.

قيمة ما ستنفقة المؤسسة المالية التي تعمل في الرياضة تحديدًا ولها شراكات مع الفورمولا 1، ستكون 2.700 مليون يورو وهو ما يمثل 10% من قيمة شركة ستكون بين الطرفين.

اقرأ أيضًا:

الطبول تقرع في برشلونة ترقبًا للإعلان عن تجديد ميسي

ميسي لن يعود إلى تدريبات برشلونة!

تصرف جديد من باريس سان جيرمان يغضب مبابي