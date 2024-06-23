طلب مفاجئ .. "نصيحتي للنصر .. تعاقدوا مع هذا اللاعب أولًا وقبل كل شيء"

النصر يعمل على دعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد

يستعد النصر لتغيير كبير في قائمة لاعبيه الأجانب استعدادًا للموسم الجديد، خاصة بعد رحيل رئيسه مسلي آل معمر وفوز إبراهيم المهذب بالمنصب.

النصر لم يفز بأي لقب على الصعيد الرسمي خلال الموسم المنقضي، ولن يحتمل جمهوره أبدًا موسمًا جديدًا دون ألقاب خاصة في ظل وجود كتيبة من النجوم الأجانب على رأسهم كريستيانو رونالدو.

الصحفي فلاح القحطاني وجه نصيحة، تبدو مفاجئة، لإدارة النادي العالمي، طالبهم خلالها بالتعاقد مع ظهير أيسر محلي قبل التفكير في إبرام أي صفقة أخرى.

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وصف النصيحة بالمفاجأة نظرًا لتألق أليكس تيليس الموسم الماضي والحديث عن استمراره مع الفريق وعدم التفريط به، خاصة لعلاقته الممتازة مع النجم البرتغالي.

القحطاني يرى أن الضرورة تُحتم وجود الأسماء السعودية الثلاثة في خط الدفاع، مشيرًا إلى وجود الاعتماد على الأجانب في خطي الوسط والهجوم بجانب حارس المرمى.

إذ كتب عبر منصة إكس "لو كنت مكان إدارة النصر أول صفقة أوقع معها "ظهير أيسر محلي" وبكذا ضمنت 3 خانات يلعب بها سعوديين، سلطان ولاجامي والظهير الجديد،، تبقى لدي 8 خانات أجانب حارس وسنتر وال 6 اللي في الوسط والهجوم كلهم أجانب كريس وأوتافيو وبروزو وجناحين والسادس على حسب خطة المدرب أما استمرار تاليسكا او لا".