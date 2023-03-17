طلب مفاجئ من الوحدة بشأن ماتيوس بيريرا والهلال يرد!

اللاعب البرازيلي متواجد في الدوري الإماراتي منذ يناير الماضي

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن طلب مفاجئ من نادي الوحدة الإماراتي يخص لاعبه المعار من الهلال السعودي ماتيوس بيريرا.

الهلال كان قد أعار صانع ألعابه البرازيلي للنادي الإماراتي بعد خلافاته مع المدرب رامون دياز في يناير الماضي، ويمتد عقد الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

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الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم، أفاد أن الوحدة طلب من الهلال تمديد الإعارة لـ6 أشهر أخرى، وذلك بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب في الدوري الإماراتي، حيث سجل هدفًا وصنع 4 خلال 6 مباريات.

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الصحيفة أضافت أن الهلال يرفض تمامًا فكرة التخلي عن اللاعب بالإعارة مجددًا ويرغب في رحيله نهائيًا الصيف القادم، خاصة في ظل وجود أكثر من عرض جيد له وتحديدًا من البرازيل.

عقد بيريرا مع الهلال ممتد حتى صيف 2026، حيث كان قد وقع على عقد يمتد لـ5 سنوات عام 2021 حين انضم للفريق قادمًا من وست بروميتش ألبيون مقابل 18 مليون يورو.

بيريرا لعب مع الهلال في جميع البطولات 42 مباراة لم يُسجل بها سوى 3 أهداف وصنع 15، وهذا الموسم لعب في دوري روشن السعودي 7 مباريات بجانب مباراة أخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين ولم يترك خلالها أي بصمة.