هل يرحل أم يقرر البقاء؟

SHAHID

كعادته قبل كل فترة انتقالات، يأتي دومًا الحديث حول عودة البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، إلى بلاده، بعدما صرّح اللاعب في وقت سابق، عن وجود اتصالات مع أندية برازيلية، للتفاوض معه من أجل الرحيل عن قلعة الزعيم.

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الجناح البرازيلي يعد عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، واستطاع أن يحقق رقمًا تاريخيًا، بالوصول إلى 100 مباراة مع الهلال، أثناء مباراته مع الفتح، يوم الجمعة الماضية، التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (3-1)، على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وذكرت شبكة diariodofla البرازيلية عن رغبة إدارة فلامنجو البرازيلي في تعزيز الفريق بالتعاقد مع جناح جديد في الميركاتو المقبل، بناءً على رغبة المدير الفني تيتي، فيما دخل ميشايل ضمن ترشيحات الإدارة، للعودة إلى فريقه السابق، الذي ارتدى قميصه منذ يناير 2020، وحتى انتقاله إلى الهلال في 2022.

وأجرى نائب رئيس فلامنجو، باللاعب ميشايل، ليخبره برغبة النادي البرازيلي في التعاقد معه، فيما يرتبط جناح الهلال بعقد حتى يونيو 2025.

وشارك ميشايل في 39 مباراة مع الهلال، خلال موسم 2023-2024، وسجل 7 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة، كما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، كما يقترب من حسم لقب دوري روشن السعودي، بعد وصول الهلال إلى 80 نقطة مع مرور 29 جولة.

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وتولى تيتي تدريب فلامنجو، في سبتمبر 2023، بعد فترة راحة، منذ قيادة منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم (فيفا قطر 2022)، حيث قاد نيمار ورفاقه إلى ربع نهائي المونديال، قبل الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

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