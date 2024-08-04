طلب مانويل نوير قبل بايرن ميونخ .. مدرب ليفربول السابق يفجر مفاجأة!

ليفربول كان يفكر في مانويل نوير وحارس آخر

كشف مايك كيلي مدرب حراس مرمى ليفربول السابق، على أنه كان قد طلب من داميان كومولي المدير الرياضي السابق للريدز، ضم مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، حينما كان لاعبًا في شالكه.

وقال كيلي خلال تصريحات نقلتها صحيفة " Liverpool Echo": "قلت لداميان كومولي بأن مانويل نوير في شالكه سيكون جيد بالنسبة لنا، ولكن بعد ذلك قال أنه سيذهب إلى بايرن ميونخ".

وأضاف: "قلت له أيضًا على سمير هاندانوفيتش حينما كان في أودينيزي، وقال إنه لا يحب ذلك، لقد شاهدته ضد أيرلندا فهو قوي جسديًا ويتعامل بشكل جيد مع الكرة، وهو حارس مرمى جيد وذو حجم جيد ثم انتقل إلى إنتر".

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واستطرد قائلًا: "قلت هذا النوع من الأشياء، إذا لم يكن هناك ميزاني لذلك فهذا هو الجانب الآخر للأمر لأنه يتعين عليك دائمًا إيجاد حل إبداعي، كحارس مرمى رقم 2، عليك أن تجد حارس مرمى مجاني لأنهم لا يُريدون شراء حارس، فهذه هي الطريقة التي حاولنا القيام بها".

واختتم كيلي تصريحاته قائلًا: "كنت أبحث عن الحراس الذين سينتهي عقودهم، حيث كنت أخبرهم بأننا بحاجة إلى محاولة الحصول على هذا اللاعب أو ذاك، لأنك بحاجة إلى ترتيبهم في وقت مبكر بما يكفي حتى ترغب فيهم إذا كنت تريد لاعبين مجانيين".