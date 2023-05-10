طلب عاجل إلى النصر لـ"فسخ" عقد نجمه

أحمد فرهود
Nassr 2023 - Ghislain KonanAl Nassr Twitter
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هل يوافق مجلس إدارة النصر على فسخ عقد نجم الفريق

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تلقى مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، طلبًا برازيليًا عاجلًا؛ من أجل فسخ عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

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النصر يعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ حيث ودع المنافسة على كافة الألقاب، مع ابتعاده بـ5 نقاط عن الاتحاد، متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل النهاية بأربع جولات.

وأعلنت صحيفة "globo"، عن طلب من نادي فلامنجو البرازيلي، إلى الإدارة النصراوية؛ للسماح للحارس الأرجنتيني أجوستين روسي، بالانضمام إليه، قبل نهاية عقده مع قلعة العالمي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي البرازيلي، يرغب في انضمام روسي إليه في 31 مايو الجاري؛ من أجل التكيف سريعًا مع أجواء الفريق، دون الانتظار حتى نهاية عقده مع النصر، في 30 يونيو 2023.

وأوضحت أن فلامنجو، واثق من موافقة إدارة نادي النصر، على هذا الطلب؛ خاصة أن المسابقات المحلية السعودية، سوف تنتهي قبل 31 مايو الجاري.

جدير بالذكر أن روسي، وقع مع فلامنجو، في يناير 2023؛ بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، قبل أن يعيره الأخير إلى النصر؛ لمدة 6 أشهر فقط، للاستفادة المالية منه، قبل الرحيل مجانًا إلى الفريق البرازيلي.

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