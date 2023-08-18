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بطلب من ستيفن جيرارد .. الاتفاق يخطط لـ"خطف" نجم الهلال الدولي

أحمد فرهود
Steven Gerrard Al-Ettifaq
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الاتفاق يتسوق في نادي الهلال!

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دخل مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي، في مفاوضات مكثفة مع نظيره في الهلال؛ لضم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الاتفاق الذي يدربه الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، بدأ مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، بشكل أكثر من رئع؛ حيث جمع العلامة الكاملة "6 نقاط"، في أول جولتين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، قدّمت إدارة الاتفاق، عرضًا رسميًا إلى الزعيم الهلالي؛ للتعاقد مع المهاجم الدولي صالح الشهري.

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وكشفت الصحيفة، عن أن جيرارد، طلب من إدارة ناديه، ضرورة التعاقد مع مهاجم محلي، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي؛ لضمان المنافسة بقوة، في الموسم الحالي.

وأوضحت أن الاتفاق، سيحاول التعاقد مع عبد الله الحمدان، مهاجم نادي الهلال الآخر، في حال رفضت إدارة فهد بن نافل، التخلي عن الشهري، وتمسكت ببقائه مع الفريق.

وإلى جانب الشهري والحمدان.. وضع مجلس إدارة نادي الاتفاق، اللاعب أحمد عبده، مهاجم الشباب، كخيار ثالث؛ لتدعيم خط الهجوم.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 77810كريم بنزيما
  • 7828خاليدو كوليبالي
  • 12838روبرتو فيرمينو
  • 6074نجولو كانتي
  • 14381مارسيلو بروزوفيتش
  • 28297صفقة أخرى
147228 الأصوات

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