طلب خاص من رازفان لوشيسكو قبل مواجهة الهلال والنصر

لم يُغادر المدرب الروماني العاصمة السعودية الرياض خلال أزمة فيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية محلية عن أولى طلبات المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال قبل عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المفترض أن يبدأ الزعيم الهلالي مباريات الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الوصيف نادي النصر في مواجهة ستكون حاسمة بشكل كبير لشكل المنافسة على اللقب.

مصادر صحيفة "الرياضية" قالت أن رازفان طالب إدارة الهلال بتجهيز أربع مباريات ودية قبل مواجهة الجار نادي النصر يوم 4 أغسطس المُقبل.

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وأضافت الصحيفة أن المدرب الروماني سيُقيم معسكر تدريبي للاعبين من أجل الانخراط في التدريبات والعودة سريعًا لأجواء المنافسة.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباريات خلال هذا المعسكر على أن تكون آخر مباراة يوم 28 يوليو المُقبل.

ومن المُقرر أن يجتمع لاعبي الفريق الهلالي سواء المحليين أو الأجانب يوم 27 يونيو الجاري، قبل بداية المعسكر المتوقع إقامته في الطائف.

ولم يُغادر المدرب الروماني العاصمة السعودية الرياض خلال أزمة فيروس كورونا، حيث فضل التواجد في الرياض خلال هذه الفترة.

يُذكر أن نادي الهلال يتصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بينما يحتل النصر الوصافة برصيد 45 نقطة.