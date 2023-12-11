طلب خاص من عائلة نيمار .. رئيس سانتوس يكشف تفاصيل مكالمة عن نجم الهلال

مارسيلو تيكسيرا عاد لرئاسة سانتوس من جديد، فماذا طلبت منه عائلة نيمار؟

كشف مارسيلو تيكسيرا؛ رئيس نادي سانتوس البرازيلي، عن تفاصيل مكالمة خاصة تلقاها من عائلة نيمار دا سيلفا؛ نجم الهلال السعودي، بعد فوزه في الانتخابات.

تيكسيرا عاد لرئاسة النادي البرازيلي من جديد بعدما سبق له أن اعتلى المنصب نفسه لفترتين خلال 1992-1993، ومن عام 2000 إلى 2009.

وخلال تصريحاته لإعلام بلاده، أوضح رئيس سانتوس أنه تلقى التهنئة من عائلة نيمار على عودته للرئاسة، موضحًا أنها طلبت منه تجميد القميص رقم 11، الذي كان يرتديه نجم الزعيم الحالي خلال فترة تمثيله للفريق، إلى أن يعود للفريق من جديد يومًا ما.

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وكان نيمار قد بدأ مسيرته الكروية من بوابة سانتوس، قبل أن يرحل عنه في عام 2013 للانضمام لبرشلونة الإسباني، ومنه لباريس سان جيرمان، قبل الانضمام للهلال في الصيف الماضي.

يذكر أن سانتوس أعلن من قبل بشكل رسمي تجميد القميص رقم 10 الذي كان يرتديه الأسطورة بيليه، بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية خلال الأيام الماضية لأول مرة في تاريخه.