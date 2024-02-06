طلب تشافي مرفوض.. برشلونة يخطط لمذبحة كبرى والضحية 5 نجوم

سيرجي روبرتو على رأس قائمة الراحلين

تخطط إدارة نادي برشلونة برئاسة جوان لابورتا، لإقامة مذبحة بنهاية الموسم الحالي، عن طريق التخلص من 5 لاعبين من نجوم الفريق دفعة واحدة في الصيف.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن هناك قائمة جاهزة للرحيل عن برشلونة في الصيف يتصدرها الثنائي، سيرجي روبرتو وماركوس ألونسو، حيث ينتهي عقديهما في 30 يونيو المقبل.

وأشار التقرير إلى أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة طلب تجديد التعاقد مع سيرجي روبرتو، لكن لن تنفذ الإدارة هذا الأمر، خصوصًا بعد إعلان المدرب الإسباني أن هذا الموسم سيكون الأخير له داخل قلعة البلوجرانا.

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وأضافت "سبورت": "من غير المرجح أن يبقى أوريول روميو في الفريق، حيث لم يظهر بنفس الأداء الذي كان عليه بقميص جيرونا الموسم الماضي، بجانب أنه أصبح مجرد لاعب بديل ولا يشارك سوى لدقائق محدودة خلال المباريات".

وأفاد التقرير بأن كريستنسين جذب أنظار عدة أندية هو و(رافينيا)، وبالتالي يفكر برشلونة جديا في بيعهما وتحقيق استفادة مالية منهما في ظل أزمة النادي المادية.

وينتظر ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، عملًا شاقًا خلال الفترة الحالية، من أجل التعاقد مع مدرب جديد لتعويض رحيل تشافي، وتدعيم الفريق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الكارثية للنادي الكتالوني.