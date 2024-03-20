طلب "أخير" من خالد بن فهد قبل الرحيل عن النصر .. وأسماء مفاجئة تستعد للرئاسة

الإثارة لا تتوقف داخل نادي النصر..

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. قدّم "الرمز" الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي، طلبًا أخيرًا للمقربين منه؛ قبل الابتعاد عن الساحة الرياضية بشكل نهائي.

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ابن فهد قرر الابتعاد عن الساحة الرياضية نهائيًا، بالتزامن مع قرار مسلي آل معمر، بـ"الاستقالة" من رئاسة نادي النصر؛ في ظل تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، اليوم الأربعاء، طلب "الرمز" من المقربين منه والمحسوبين عليه، الابتعاد عن المشهد النصراوي بالكامل، خلال الفترة القادمة.

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الصحيفة كشفت عن تراجع عبدالعزيز العمران، عضو مجلس إدارة شركة النصر "غير الربحية"، عن الترشح لرئاسة النادي؛ بعد طلب الأمير خالد بن فهد.

وأعلنت الصحيفة، أن الانتخابات القادمة لرئاسة قلعة العالمي، ستشهد ترشح العديد من الكوادر النصراوية "الشابة"؛ أمثال: أحمد الغامدي وسعد الحارثي وهاني الداود ومعتز المزروع.

وإلى جانب الأسماء السابقة؛ من المتوقع ترشح ثامر اليمني ومهند الداود مجددًا؛ بعد أن خسرا أمام مسلي آل معمر، في انتخابات النصر الأخيرة.

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