طلب الهلال يستفز الأهلاويين .. "لا تصلحوا أخطاءكم على حسابنا!"

هل يوافق خالد العيسى ويرضخ في الأخير؟

SHAHID

يبدو أننا على مشارف أزمة بين كبيرين في دوري روشن السعودي، إذ أن طلب نادي الهلال قد استفز الأهلاويين كثيرًا.

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بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن الزعيم تقدم بطلب رسمي لرابطة دوري المحترفين، لتعديل مواعيد عدد من مبارياته، لتعارضها مع منافسات دوري أبطال آسيا، مطالبًا بمراعاة عدم ضغط المباريات، كونه ممثل المملكة الوحيد قاريًا.

الزعيم من المقرر أن يحل ضيفًا على العين الإماراتي في 16 من أبريل الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، على أن يقام الإياب في الرياض في 23 من الشهر ذاته.

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وبين المواجهتين، يأتي كلاسيكو الأهلي في 19 من أبريل، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن، بخلاف ما يسبقهما كلقاء الشباب (30 مارس)، الأخدود (2 أبريل)، الخليج (5 أبريل) والنصر (8 أبريل).

هذه الروزنامة "المضغوطة" دفعت الهلال للتقدم بطلبه، لكن جمهور الأهلي انتفض لرفض أي تأجيل محتمل لمواجهته أمام الزعيم..

جمهور الراقي دشن وسمًا تحت عنوان "#الاهلاويين_يرفضون_التاجيل" عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، لمطالبة إدارة النادي بالرفض، فجاء به على سبيل المثال لا الحصر: "مثل ما تم رفض تأجيل مباراة الأهلي والطائي وتم ذهاب الأهلي لحائل بيوم المباراة، لن نرضى بتأجيل مباراتنا ضد الهلال".

فيما علق آخر: "نرفض وبشدة، محد يصلح أخطاءه ع حسابنا، خلاص تعلمنا من الدروس التي مضت، لا يوجد صاحب مخلص لنا إلا نحن، لذلك كل مباراة لدينا من المباريات القادمة هي بمثابة حياة أو موت لذلك لن نفرط في حقوقنا أبدًا".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة، خلف النصر "الوصيف" بـ56 نقطة، والهلال "المتصدر" بـ68 نقطة.

SHAHID