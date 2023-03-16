طلب المساواة بمبابي .. ميسي يثير أزمة جديدة في باريس

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن تطورات جديدة حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان بعدما اقترب عقده من النهاية.
ولم يجدد حتى الآن ميسي مع الفريق الباريسي ومازالت المفاوضات مستمرة دون وجود مؤشرات واضحة لبقائه أو رحيله.
ووفقًا لإذاعة "RMC Sport" فإن المفاوضات بين ميسي وباريس سان جيرمان بشأن عقد جديد مستمرة ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وكانت هناك تقارير تؤكد أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا غير متأكد من رغبته في البقاء في فرنسا بعد هذا الموسم مع انتشار أخبار بأن برشلونة ترغب في عودة ميسي.
وأضافت الإذاعة أن ميسي يسعى للحصول على عقد مماثل لزميله في الفريق كيليان مبابي، ويرفض النادي الاستسلام لجميع مطالب النجم الأرجنتيني.
وأوضحت الإذاعة أيضًا أن هناك البعض داخل النادي غير مقتنعين بتمديد عقد ميسي واستمرار الثلاثي الهجومي ميسي ونيمار ومبابي مرة أخرى في الموسم المقبل.
وذكرت بعض التقارير الصحفية أن علاقة ميسي بجماهير باريس سان جيرمان أصبحت متوترة بعد الخروج من دوري الأبطال من الدور ثمن النهائي، ويحتجون على قرار تجديد عقد الأرجنتيني.
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