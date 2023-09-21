طلب الحديث مع الإعلام .. أندري أونانا "الشجاع" يفسر دوره في أزمة مانشستر يونايتد

أونانا قرر الخروج للحديث إلى وسائل الإعلام بعد مستواه المخيب ضد بايرن ميونخ..

اعترف الكاميروني أندري أونانا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه كان المتسبب الأول في خسارة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

مانشستر يونايتد حل ضيفًا على ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، ليسقط "الشياطين الحمر" بنتيجة 4-3 بعد مباراة درامية غزيرة الأهداف.

أونانا ارتكب خطأً فادحًا في الدقيقة 28 كان كافيًا لإحباط البداية الرائعة لرجال المدرب إريك تين هاج ضد بايرن ميونخ في ملعب "أليانز أرينا"، وذلك بعدما أطلق ليروي ساني تسديدة من مسافة بعيدة ذهبت مباشرة نحو أونانا، إلا أن الكاميروني أخطأ في التصدي للكرة بغرابة لتذهب مباشرة إلى شباكه، ليسيطر الفريق البافاري على اللقاء ويضيف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

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حارس المرمى الكاميروني قرر تحمل المسؤولية كاملة بعد المباراة، وطلب شخصيًا الحديث إلى وسائل الإعلام ليعترف بأن الخطأ الذي ارتكبه كلف مانشستر يونايتد النقاط الثلاث.

وقال أونانا في تصريحات لشبكة "TNT Sports" الرياضية: "أنا الشخص الذي خذل الفريق، كان الفريق جيدًا، وأعتقد أننا لم نفز بالمباراة بسببي".

وأضاف: "هذه هي حياة حارس المرمى، لقد كانت تلك نقطة التحول في المباراة، يجب أن أتعلم منها وأن أكون قويًا وأمضي قدمًا".

وتابع: "لدي الكثير لإثباته، لأكون صادقًا لم تكن بدايتي في مانشستر كما أريد، كانت تلك ربما أسوأ مباراة لي في حياتي، إنها فترة صعبة".

أونانا، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من إنتر الإيطالي في صيف 2023، وجد نفسه تحت ضغط هائل بعد أن تلقى بالفعل 14 هدفًا في 6 مباريات، وارتكب بالفعل عددًا من الأخطاء المكلفة لفريقه حتى الآن.

ويأمل أونانا أن يستعيد بعضًا من مستواه عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على بيرنلي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم السبت.