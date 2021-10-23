طلب الاقتراب من راتب رونالدو فتعقدت المفاوضات.. جديد أزمة صلاح وليفربول

الأمور باتت أصعب..

تعقدت مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح من أجل التجديد بعدما طالب الدولي المصري عبر وكيله رامي عباس براتب يبدو فلكيًا إلى حد كبير.

كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأعلى راتبًا في الدوري الإنجليزي بحصوله أسبوعيًا على ما يزيد عن 500 ألف جنيه استرليني، وصلاح يريد أن يقترب من راتب الدون.

صحيفة "تايمز" أشارت إلى أن رامي عباس طلب من مسؤولي ليفربول أن يتقاضى صلاح ما يزيد عن 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وهو ما تسبب في تعقد الموقف كثيرًا.

ويعد كيفن دي بروينه ثاني أعلى راتب في البريميرليج بعد رونالدو بتقاضيه 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، والمؤكد أن صلاح يود أن يفوق راتبه راتب نجم مانشستر سيتي.

أزمة ليفربول ليست في توفير الراتب، بل فيما سيترتب عليه، فحينها سيتعين على النادي تعديل غالبية عقود النجوم الكبار لتتماشى مع عقد صلاح الخرافي.

من جهة أخرى، الدولي المصري واضح، هذه هي آخر فرصة له للحصول على عقد يكفل له أموالًا كثيرة بالنظر إلى بلوغه 29 عامًا، وكما قال مسبقًا، فإن الأمور كلها بيد إدارة الريدز.

يُشار إلى أن اسم الدولي المصري قد يطرح في باريس سان جيرمان الموسم المقبل لخلافة كيليان مبابي المتوقع رحيله لريال مدريد، وهنا يمكن بسهولة للنادي الفرنسي الوفاء بهذا الراتب.

ويقدم صلاح أداءً استثنائيًا مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا في 11 مباراة، والآن الأنظار تتوجه له في ديربي شمال إنجلترا أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد، عندما يكون في الملعب وجهًا لوجه مع كريستيانو رونالدو.