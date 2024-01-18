طلبك مرفوض .. المحكمة الرياضية تؤيد طرد لاعب بسبب زيادة وزنه!

معركة استمرت لسنوات

إنها ليست واقعة تنمر، بل قضية حقيقية قامت فيها محكمة التحكيم الرياضية بإنصاف نادي إشبيلية الإسباني على حساب لاعبه السابق يوريس نيجنون.

إشبيلية قام بالتعاقد مع صاحب الـ27 سنة في عام 2018 وكان وقتها أحد أغلى اللاعبين في تاريخ النادي، حيث انضم للفريق من رين الفرنسي مقابل 15 مليون يورو.

ولكن بعد ثلاث سنوات ومع تبقي عامين على نهاية عقده، قام إشبيلية بطرد اللاعب وفسخ عقده لأنه لم يكن في حالة بدنية تؤهله للعب، وانتشرت أنباء حول وصول وزنه إلى أكثر 100 كيلو في هذه الفترة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن اللاعب كان يخوض معركة قانونية شرسة مع النادي الأندلسي بعد رحيله وانتقاله إلى سانت إتيان الفرنسي، وادعى وقتها نيجنون أنه يستحق الحصول على 4.6 مليون يورو مقابل فسخ عقده.

ولكن المحكمة الرياضية رفضت طلب اللاعب تمامًا وأكدت أن إشبيلية كان لديه المبررات الكافية لطرده من النادي بسبب الإهمال في وزنه.

يذكر أن نيجنون الذي كان أحد ألمع المواهب الفرنسية في وقت ما، رحل عن سانت إتيان في مايو 2022 ولم ينتقل إلى أي فريق آخر منذ هذا التاريخ، ويبدو أن مسيرته أوشكت على الانهيار في عمر السابعة والعشرين فقط!