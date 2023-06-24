"طلباتكم أوامر" .. إدارة النصر تنفذ رغبة جمهورها بشأن المدرب!

النصر يبحث عن التعاقد مع مدرب جديد لقيادة العالمي

يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، سيكون هدفها الأول دائمًا هو إرضاء جماهيرها بخصوص تدعيمات الفريق للموسم الجديد 2023-2024، سواء اللاعبين أو المدربين.

ويبحث نادي النصر عن التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق، خلفًا للكرواتي دينكو إيليتشيتش الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت خلفًا للفرنسي رودي جارسيا.

وأشار موقع "سبورت 24" إلى أن إدارة مؤسسة النصر غير الربحية تراجعت عن التعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق بوتافوجو البرازيلي، على الرغم من امتلاك اتفاقًا شفهيًا معه.

وأضاف الموقع أن القرار جاء بعد اعتراض جمهور النصر على التعاقد مع كاسترو، حيث طالبوا بالبحث عن مدرب آخر بدلًا منه، لأنه لن يستطيع تحقيق أهداف الفريق الفترة المقبلة.

وبالفعل بدأت إدارة النصر في التحرك والبحث عن خيار جديد، يمتلك سيرة ذاتية أفضل من كاسترو، يستطيع قيادة العالمي الموسم القادم، حيث تمتلك عدة خيارات أفضل من المدرب البرتغالي المرفوض.