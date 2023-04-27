طلال آل الشيخ ينفجر: تركنا عائلاتنا وفي الأخير تعرضنا لمهزلة أمام الاتحاد!

لقاء الاتحاد والشباب شهد أربع ضربات جزائية، مقسمة بالتساوي بين الفريقين، وفي الأخير هُزم الليث الأبيض

shahid

انفجر طلال آل الشيخ؛ المدير التنفيذي لنادي الشباب، في وجه لجنة الحكام عقب هزيمة فريقه أمام الاتحاد، في قمة الأمس.

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الليث الأبيض هُزم بثنائية مقابل هدف وحيد، في الوقت القاتل، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، في لقاء شهد احتساب أربع

ضربات جزائية، مقسمة بالتساوي بين الفريقين، لكن الشباب أهدر واحدة، وهو ما صاحبه جدل كبير حول الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش.

وقال آل الشيخ، خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية عقب المباراة: "نبارك لأشقائنا في الاتحاد على الفوز واقترابهم من الدوري، لكن اليوم لاعب وحكم أضاعوا جهد موسم كامل، لا يمكن أن يكون دورينا ملياري ويحبط بمثل هذا الحكم!".

وأضاف: "ضربة الجزاء الأولى للاتحاد من وحي الخيال والثانية كذلك، لا يمكن أن تحضر طاقم تحكيم أجنبي وحكام فيديو مرافقين له، لأنهم لن يعارضون قراراته!، ما شاهدنا الليلة مهزلة، فإذا كان هناك توجه معين أو رغبة معينة لدى لجنة الحكام، فعليهم إخبارنا!، نحن نتعب ونشقى ونترك أهلنا وأولادنا وكل اللاعبين والمدربين يريدون اغتنام فرصتهم بشرف".

المدير التنفيذي للنادي العاصمي تابع: "لاعبنا أرون بوبيندزا أيضًا أضاع جهدنا بتنفيذه لضربة الجزاء، هو تقدم للتسديد بنفسه رغم عدم تكليف المدرب به، لكن حتى لو سجلنا هذه الجزائية، الحكم كان سيفعل أي شيء كي يُهزم الشباب، معقولة هذا الضعف التحكيمي؟!، عار على لجنة الحكام استقدام مثل هذا الحكم، إذا أردتم معاقبتي، فأهلًا وسهلًا".

واختتم: "حديثي ليس تقليلًا من مجهود الاتحاد وما يسعى له منذ بداية الموسم، لكن فريقي ظُلم منذ بداية الموسم، الحكم كان جبانًا، لماذا نحضر طاقم فيديو من نفس بلد طاقم الساحة؟، حكم فاشل وعار على كرة القدم، حتى لو قاتلنا وهناك مثل هذا التحكيم، لن يتغير أي شيء".

جدير بالذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الليوث عند 50 نقطة في المركز الثالث، بينما يتصدر العميد جدول الترتيب برصيد 56 نقطة.

Shahid