طلاق بعد 26 عامًا .. عملاق ألماني يمنح برشلونة قبلة الحياة في معركة البقاء

لابورتا استبعد هذه الفكرة نهائيًا

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أصبح قميص برشلونة، هو الشغل الشاغل لعقل جوان لابورتا، رئيس البارسا، في ظل الأزمة المادية التي يمر بها النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن شركة "بوما" الألمانية تقترب من الحصول على حقوق رعاية قميص برشلونة في الموسم المقبل، بعد 26 عامًا من رعاية "نايك" لقميص البارسا.

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وأوضحت أن شركة "بوما" تعرض على برشلونة 120 مليون يورو في الموسم الواحد من أجل الفوز بقميص البارسا، وهو أكبر بكثير مما كانت تدفعه شركة "نايك"، حيث كانت تسدد 85 مليونًا بالإضافة إلى 20 مليونًا كمتغيرات.

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وتمثل صفقة "بوما" قبلة الحياة بالنسبة لبرشلونة، حيث سيتم ضخ 100 مليون يورو دفعة واحدة للتعاقد، وذلك في ظل وجود حالة من عدم الرضا داخل البارسا على استمرار التعاقد مع "نايك"، إذ أن مبلغ الإضافات غير منتظم لأنه يعتمد على العديد من العوامل، وهناك عقوبات إذا لم يتم تحقيق أهداف معينة.

وأشارت "ماركا"، إلى أن جوان لابورتا استبعد نهائيًا فكرة وجود علامة تجارية خاصة لبرشلونة وصنع القميص، حيث يريد النادي الكتالوني أن يقرر قريبًا مصير قميصه بعد وصول عرض "بوما"، وينتظر حاليًا أن تقدم "نايك" عرضًا نهائيًا.

وكان التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بمثابة متنفس لنادي برشلونة، حيث سيحصل على 10.6 مليون يورو مقابل اجتياز هذا الدور، ويطمح في الاستمرار بالبطولة للحصول على اللقب ما سيعني جني 31 مليون يورو بالإضافة إلى مبيعات التذاكر.

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