"طفل بكّاء ومزعج للغاية".. ويسلي شنايدر يفتح النار على أسطورة برشلونة!

تصريحات قوية للغاية من أسطورة الكرة الهولندية

تحدث الهولندي ويسلي شنايدر نجم ريال مدريد وإنتر وأياكس الأسبق عن كواليس لعبه ضد الدولي الإسباني المعتزل سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة السابق وإنتر ميامي حاليًا.

وقال شنايدر في تصريحات لـ"زيجو سبورت": "كان بوسكيتس لاعبًا مزعجًا للغاية، يمنح الكرة للآخرين، لكن لم يكن قادرًا على استقبالها لأنه بمجرد أن يتلقى ضربة واحدة يبدأ في البكاء تمامًا كالطفل!".

وأردف: "لقد تشاجرت معه في كل مباراة خضتها أمامه، وذات مرة قلت له: (سأراك في إيبيزا خلال الصيف وحينها سنتحدث)".

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وأضاف: "في عام 2010 (مع إنتر) فزنا على برشلونة 3-1 وكان علينا الذهاب للكامب نو للحفاظ على النتيجة والتأهل، بعد 8 دقائق ضربة (تياجو) موتا، ليبدأ بوسكيتس في التدحرج على الأرض".

وأكمل حديثه عن الواقعة الشهيرة: كان ينظر من خلف يديه ليعرف ما إذا كان موتا قد حصل على بطاقة حمراء، وبعد ذلك نهض مرة أخرى وكان بخير، من السيئ للغاية أن تلعب ضد طفل يبكي!".