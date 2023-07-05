طفح الكيل .. ناصر الخليفي يضع موعدًا نهائيًا أمام كيليان مبابي لتجديد عقده وإلا..!

ناصر الخليفي وضع موعدًا نهائيًا أمام كيليان مبابي لتجديد عقده..

قرر ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مواصلة رفع راية التحدي في وجه كيليان مبابي نجم الفريق، حيث وضع أمامه مهلة أخيرة لتقرير مصيره إما بتجديد العقد أو الرحيل.

الخليفي، وفي تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي لتقديم لويس إنريكي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، أكد أن باريس سان جيرمان لا يمكن أن يتخلى عن أفضل لاعب في العالم بالمجان في صيف 2024، وأن مبابي يجب أن يجدد عقده.

تصريحات الخليفي لم تتوقف عند المؤتمر الصحفي، حيث أدلى بتصريحات أخرى لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، حدد خلالها مهلة أخيرة أمام مبابي لتجديد عقده.

وقال الخليفي: "كيليان مبابي أمامه أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى لكي يتخذ قراره، وإلا الباب مفتوح أمامه".

وأضاف: "أفضل لاعب في الفريق لا يمكنه المغادرة مجانًا، هذا لا يحدث أبدًا، لقد صدمت تمامًا عندما سمعت أن مبابي يريد الرحيل مجانًا، إنه فتى عظيم ورجل نبيل، وإذا رحل مجانًا فإن هذا يضعف أكبر نادٍ في بلاده، هذه ليست تصرفاته، لقد أصبت بصدمة وخيبة أمل".

واختتم ناصر الخليفي حديثه قائلًا: "لا أحد أكبر من النادي، لا لاعب ولا حتى أنا، هذا واضح جدًا، مغادرة مبابي بالمجان ليست حتى احتمالية مطروحة، كان لدينا اتفاق شفهي بألا يغادر مجانًا".