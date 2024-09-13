طفح الكيل.. رابطة جماهير ميلان تدعو للتظاهر ضد الإدارة والفريق!

النادي الإيطالي العريق لا يمر بأفضل فتراته..

طفح كيل جماهير ميلان، بعد البداية المترنحة لفريقهم في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد أن جمع نقطتين من 3 مباريات وبات في المركز الرابع عشر.

وأصدرت رابطة "كورفا سود" الخاصة بجماهير ميلان بيانًا دعت فيه كل قطاعات الجماهير للتظاهر خارج ملعب سان سيرو لتوجيه رسالة للإدارة والمدرب واللاعبين.

وأتى البيان كالآتي: "كانت بداية الموسم لميلان مخيبة للآمال، لدرجة أننا نشعر وكأننا نعيش نهاية الموسم الماضي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف البيان: "طموحاتنا ليست هذه، ولا شيء ولا أحد يمكن تبريره الأداء المحرج الذي ظهر في المباريات الثلاث الأولى، لم تعد هناك أعذار أو كبش فداء لأي شخص، يجب على الجميع تحمل المسؤولية، لا استثناءات!".

ثم دعوا الجماهير للتظاهر في البيان بالقول: "نحن ندعو جميع أنصار الروسونيري للتجمع في الساعة 6:45 مساءً أمام منحدر الحافلات لتوضيح الأمر للإدارة والمدرب واللاعبين أن شهر سبتمبر يمثل بالفعل مفترق طرق حاسم لموسمنا.. ميلان دائمًا في قلوبنا!".