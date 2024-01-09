طعنة في القلب.. برشلونة يهدد حلم فيليكس بقرار تشافي!

هناك شكوك لدى الجهاز الفني حول أدائه

أوقف نادي برشلونة محادثاته مع أتلتيكو مدريد بشأن تمديد بقاء جواو فيليكس، لاعب الروخيبلانكوس المعار إلى البارسا منذ بداية الموسم الجاري.

وبدأ فيليكس بشكل مثالي مع برشلونة، لكن أداه تراجع في الأسابيع الأخيرة، ما زرع الشك في لدى الجهاز الفني بقيادة تشافي هيرنانديز، الأمر الذي يهدد استمراره في النادي الكتالوني بعد نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة سبورت، أن البلوجرانا مستعد لدفع المفاوضات مع أتلتيكو هذا الشهر، من أجل الاحتفاظ بفيليكس، لكن المناقشات توقفت مؤخرا بسبب وجود شكوك لدى الجهاز الفني حول أدائه".

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وحُرم فيليكس من المشاركة أساسيًا في آخر مباراتين بالدوري الإسباني، وعندما عاد إلى تشكيلة تشافي ضد بارباسترو في كأس الملك، لم يقدم المستوى المطلوب في الهجوم، قبل أن يتم استبداله.

وسجل جواو 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة مع برشلونة خلال 22 مباراة لعبها في جميع المسابقات هذا الموسم، علمًا بأنه جرى استبداله 14 مرة (الأكثر في الفريق).

وضحى فيليكس بجزء كبير من راتبه من أجل التوقيع لبرشلونة، حيث قال إن الانضمام للنادي الكتالوني كان "حلم طفولته".