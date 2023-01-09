طريق مفتوح أمام النصر؟ رويس يعلق على اهتمام "العالمي"

نجم بوروسيا دورتموند يعلق على اهتمام النصر بالحصول على خدماته.

Shahid

فتح النجم الألماني ماركو رويس قائد نادي بوروسيا دورتموند الباب واسعًا أمام فكرة الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي.

وخرجت تقارير صحفية في الأيام القليلة الماضية عن رغبة النصر في زيادة قوة الفريق بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبرز اسم رويس ضمن النجوم الذين يفكر "العالمي" في ضمهم.

رويس تحدث للمرة الأولى عن اهتمام النصر، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال رويس: "بالطبع يجب أن أنظر إلى الأمام، لم يتبق لي سوى ستة أشهر في عقدي، أعتقد أنه إذا لم تفكر في ذلك، فسيكون ذلك خاطئًا أيضًا".

وتأتي تصريحات رويس لتزيد من فرص النصر في التعاقد معه، حيث دخل اللاعب بالفعل الفترة الحرة للتفاوض معه بداية من يناير الجاري، وهو ما يمنح "العالمي" الحرية في التفاوض مع رويس.

ديريك هيبه وكيل أعمال ماركو رويس تحدث في وقت سابق هو الآخر هو اهتمام النصر، حيث قال: "من الطبيعي أن تهتم الأندية الأخرى بلاعب مثل ماركو، الذي ينتهي عقده بعد ستة أشهر، يريد مواصلة لعب كرة القدم، لذلك من الطبيعي تمامًا أن ننظر في خيارات أخرى".