على طريقتها .. الجماهير ترفض رحيل تاليسكا "الأفضل" والنصر يرد بمفاجأة جديدة!

جدل جديد في مستقبل أندرسون تاليسكا مع نادي النصر

قدّم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، واحدة من أفضل مبارياته مع نادي النصر السعودي؛ ليقوده للفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي، والتأهل إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

النصر فاز (4-2) على شباب الأهلي دبي، في الملحق الآسيوي؛ حيث سجل تاليسكا، ثنائية في الدقيقتين 11 والخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

استحق النجم البرازيلي البالغ من العمر 29 سنة، بهذا المستوى أمام الفريق الإماراتي، أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة المحلق.

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وبعد المباراة.. قال تاليسكا في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "كنّا نعلم بصعوبة اللقاء، مدربنا جهزنا من أجل ذلك.. واليوم إذا كانت تقنية الفيديو (فار) متواجدة؛ لساعدتنا كثيرًا".

ويبدو أن جماهير نادي النصر، لا تريد رحيل أندرسون تاليسكا، عن الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث ترددت أنباء قوية في اليومين الماضيين، عن تخطيط الإدارة، للاستغناء عنه.

وقام عشاق النصر، برفع "بانر كبير" به صورة النجم البرازيلي الذي انضم إلى الفريق، في صيف عام 2021، وذلك في نهاية المباراة ضد شباب الأهلي؛ في إشارة إلى رغبتهم في استمراره.

وعن ذلك يقول أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر: "مستقبل تاليسكا في يد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر.. حتى الآن لم يخبرنا بأي شيء".